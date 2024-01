Christenlehrekinder und Jugendliche aus der Stadt Osterburg und Umgebung bringen in Häusern Segenssprüche an. Und sie bitten um Spenden für ein Hilfsprojekt.

Sternsinger vor dem katholischen Gemeindehaus in Osterburg. Sie haben für ein Projekt in Amazonien 3500 Euro eingesammelt.

Osterburg. - Zufrieden blicken Christenlehrekinder und Jugendliche aus Osterburg und Umgebung auf das traditionelle Sternsingen zurück. Für ein Projekt in Amazonien sind insgesamt 3500 Euro zusammengekommen. Ein tolles Ergebnis.

Doch von vorn. Seit Jahren engagieren sich die Gemeindepädagogin Karin Diebel von der evangelischen Kirche und Bettina Huesmann von der katholischen Kirche für die Sternsinger-Aktion. Um sie auch ihren jungen Schützlingen nahe zu bringen, luden sie im November zu einem Vorbereitungstag ein. Dabei zeigten sie mit einem Film zum Amazonien-Projekt, vor welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche in ihrem Land stehen, wie sie in der Natur leben und lernen.

„Willi Weitzel war für die Sendung ,Willi will's wissen’ im Dreiländereck Kolumbien, Brasilien und Peru unterwegs“, erzählt Bettina Huesmann, die seit 2007 für die katholische Kinder- und Jugendarbeit verantwortlich ist. „Dadurch werden die Kinder eingestimmt und für das Projekt motiviert. Wir haben gekocht und gebastelt und viel geredet.“ Schon bei diesem Treffen kamen 35 Teilnehmer zusammen. Für die Sternsinger-Aktion am 6. Januar wurden anschließend acht Gruppen eingeteilt mit bestenfalls drei Königen und zwei Erwachsenen: Seehausen, Bismark, Königsmark, Osterburg, Klein Schwechten, Goldbeck, Möllendorf, Hohenberg-Krusemark standen auf dem Tourplan. Am Morgen des Dreikönigstages segnete die Gemeindereferentin der katholischen Kirche Julia Modest im Rahmen des Wortgottesdienstes die Sternsinger, bevor es losging. Auch das Rathaus am Kleinen Markt in Osterburg wurde mit dem Segensspruch bedacht: „Christus segne dieses Haus und alle, die gehen ein und aus.“

Um 14 Uhr trafen die Sternsinger in der katholischen Gemeinde wieder zusammen. Sie berichteten einander von der Aktion und welche Lieder sie gesungen hatten. Für die Spende nach Amazonien erhielten die gesegneten Haushalte einen Flyer zum Andenken. Andrea Schaaf hatte in Goldbeck sogar 70 Haushalte gesegnet.

„Ich finde, das ist eine tolle Aktion: singen und Segen bringen“, sagte der evangelische Pfarrer Gordon Sethge. Auch das evangelische Pfarrhaus gegenüber der Nicolaikirche erhielt den Segen der Sternsinger.