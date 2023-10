Ferienwohnungen, Büros, Ateliers, Seminarräume: Das Komturei-Gelände im Herzen von Werben im Landkreis Stendal soll sich grundlegend wandeln. Nach den Vorstellungen der Inhaber eignet sich ein Gebäude ideal für das Betreute Wohnen. Und in diesem Zusammenhang kann schon einmal ein kleiner Erfolg vermeldet werden.

So könnte der Langstall in Werben einmal aussehen – die Investoren möchten dort die Pläne vom Betreuten Wohnen umsetzen.

Werben - Verwalterhaus, Langstall, Scheune und Stallgebäude auf dem rund 7000 Quadratmeter großen historischen Hof-Gelände der Komturei in Werben sollen Schritt für Schritt saniert und mit Leben erfüllt werden. Der Zahn der Zeit nagte an den Gebäuden. Das ehemalige Verwalterhaus rückt als erstes in den Fokus der Investoren.