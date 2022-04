CO2-Ampeln in den Kitas der Verbandsgemeinde Seehausen Stopp, jetzt wird erst mal gelüftet

Noch bevor die Kinder lernen, dass sie bei Rot nicht über die Straße dürfen, lernen sie in Corona-Zeiten CO2-Ampeln kennen. Auch in der Verbandsgemeinde Seehausen gibt es in den Tagesstätten akustische und optische Signale, wenn die Raumluft verbraucht ist.