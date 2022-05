Sven Peuker nach dem Benefizkonzert: „Jetzt ist das Geld dort, wo es hingehört“

Rund 200 Gäste folgten Sonnabend der Einladung von Sven Peuker (rechts) und seinen Mitstreitern zum Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer auf die Festwiese am Seehäuser Umfluter.

Seehausen - „Jetzt ist das Geld dort, wo es hingehört“, sprudelte es aus Sven Peuker auf Nachfrage der Osterburger Volksstimme mit Blick auf das Benefizkonzert für die Flutopfer in Westdeutschland ebenso erfreut wie erleichtert heraus. Der gesellige Nachmittag war am Sonnabend bei bestem Wetter auf der Festwiese am Seehäuser Umfluter im Grünen über die Bühne gegangen.