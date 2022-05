Seehäuser Kulturszene meldet sich zurück Trödelmarktweiber holen Gruselnacht nach

Die Seehäuser Trödelmarktweiber holen am 29. Oktober ihre Gruselnacht in der Salzkirche nach, die vor einem Jahr wegen des Corona-Lockdowns ausfallen musste. Karten gibt es in der Stadtinfo der bei Uhren-Haut.