Ukraine-Spenden aus Halberstadt: Helfernetzwerk um Düsedau und Busch verzweigt sich enorm

Natascha Hartig nimmt in Düsedau Ukraine-Sachspenden für die Fahrten ab der Sammelstelle in Busch entgegen. Nun hat sich von ihrer „Zweigstelle“ wiederum ein Abzweig in Halberstadt gebildet.

Allein aus Halberstadt kamen schon das zweite Mal mehrere Tonnen Hilfsgüter am Umschlagplatz bei Familie Hartig in Düsedau an.

Düsedau/Halberstadt - Ankunft um die Mittagszeit. Der Klinkerbau-Unternehmen Mike Hartig und sein Mitstreiter steuerten am Freitag mehrere Tonnen an Hilfsgütern aus Halberstadt vor seine Haustür nach Düsedau.

Und das bereits zum zweiten Mal. „Wir laden jetzt alles ab, sortieren die Sachen und beschriften sie in mehreren Sprachen. Danach geht wieder alles mit System auf den Transporter und dann direkt nach Busch“, sagte Hartigs Frau Natascha. Bald nach Beginn des Krieges in der Ukraine eröffnete die gebürtige Ukrainerin eine Sammelstelle für Sachspenden in ihrer Hofeinfahrt (wir berichteten). Eine „Zweigstelle“ der Sammelstelle von Michael Dihlmann in Busch, von wo aus die Hilfsgüter dann ins Krisengebiet gefahren werden – nun gibt’s sogar noch eine Zweigstelle der Zweigstelle.

Ergotherapie sammelt für Düsedau

Die Hilfsgüter aus Halberstadt sind dem Engagement von Familie Hartigs Verwandtschaft namens Mandy Knape zuzuschreiben. „Sie arbeitet in der dortigen Ergotherapie Marschaleck und hat zusammen mit der Geschäftsführung einfach einen Spendenaufruf gestartet. Es wurde ein Raum zur Verfügung gestellt und innerhalb einer Woche war dieser mit vielen Hilfsgütern gefüllt. Wir waren sehr erstaunt. Die Patienten halfen auch beim Beladen mit. Eine ganz tolle Sache von allen Beteiligten“, berichtete Mike Hartig. Das Diesterweg Gymnasium Tangermünde-Havelberg beteiligte sich unter der Organisation von Katharina Giffei ebenfalls an der Befüllung des Sattelschleppers für Busch. Mike Hartig holte an der Bildungseinrichtung vor allem Babysachen für den Weitertransport ab.

Nachbarn helfen fleißig mit

Die Spendenannahme und -sortierung ist ein enormer Aufwand für Natascha Hartig, die zudem oft um Hilfe gebeten wird, wenn’s ums Dolmetschen geht. „Ich ziehe den Hut vor meiner Frau und allen, die hier mit anpacken“, so Mike Hartig. „Großer Dank für die Unterstützung geht vor allem an unsere lieben Nachbarn Mandy Wienroth, Danny Müller, Sylvia und Peter Hensel, außerdem den Gasthof Haucke und Familie Jens Bremer aus Seehausen.“

„Die Sachen gehen direkt ins Kriegsgebiet. Es werden vor allem noch Feuerlöscher benötigt, außerdem Verbandsmaterial, Stiefel, warme Jacken, dicke Pullover, Decken, Hygieneartikel, Taschenlampen, Akkus, Konserven und Babynahrung“, sagt Natascha Hartig. Täglich ab 14 Uhr nimmt sie die Spenden in Düsedau entgegen. Gegenüber der Kirche.

Spenden-Sammelstelle bei Familie Hartig in Düsedau: Neben warmer Kleidung und Hygienartikeln sind auch Konserven und Babynahrung gefragt. Foto: Stephan Metzker

Spenden-Sammelstelle in Düsedau: Mandy Wienroth, Nachbarin von Hartigs, hilft, wo sie kann. Foto: Stephan Metzker

Spenden-Sammelstelle in Düsedau: Mike Hartig beim Abladen der Ukraine-Spenden aus Halberstadt und Tangermünde. Es sind weitere Transporte geplant. Foto: Stephan Metzker

Spenden-Sammelstelle in Düsedau: Natascha Hartig beschriftet die Kartons in mehreren Sprachen. Foto: Stephan Metzker