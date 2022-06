Umzug der Seehäuser Kita muss bis 1. Oktober warten

Äußerlich macht der Neubau an der Seehäuser Kita Lindenpark mit dem farbenfrohen Graffito, den gepflasterten Wegen sowie Terrassen und der Solaranlage, die vor allem in der Küche Strom sparen helfen soll, einen fertigen Eindruck. Innen klemmt es noch an wenigen, aber sehr wichtigen Details für die Betriebserlaubnis.

Fotos: Ralf Franke