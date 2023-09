Auf der Bundesstraße 189 bei Erxleben ist eine Frau mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Durch den Unfall wurde eine weitere Frau in ihrem Pkw eingeklemmt.

Erxleben (vs) - Laut einem Bericht der Polizeiinspektion Stendal kam es auf der Bundesstraße 189 bei Erxleben zu einem Verkehrsunfall. Hierbei geriet ein 73-jähriger Citroën-Fahrer, der in Richtung Osterburg unterwegs war, mit seinem Auto in die Gegenspur.

Unfall bei Erxleben: Feuerwehr muss eingeklemmte Frau aus Pkw befreien

Am Ortseingang Erxleben, auf Höhe eines Blitzers, stieß der Citroën-Fahrer mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 57-jährige Nissan-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt in die Krankenhäuser Stendal und Seehausen verbracht. Die Fahrzeuge waren laut Informationen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.