Unbekannte haben sich in Bretsch (Kreis Stendal) an einer Sitzgruppe zu schaffen gemacht und Holz gestohlen - und zwar nicht zum ersten Mal. Gemeindearbeiter Ralf Lippitz ist fassungslos und bittet um Hilfe.

Bretsch. - Aus seinem Ärger über das, was bei Bretsch in der Altmärkischen Höhe passiert ist, macht Ralf Lippitz keinen Hehl. „Das müssen dämliche Menschen sein, die so etwas tun“, sagt der Gemeindearbeiter. Aus einer Sitzgruppe am Hünengrab wurden Bretter geklaut, und zwar nicht zum ersten Mal.