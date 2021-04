Verbindungsweg von Hassel nach Chausseehaus wird zur Freude von Radfahrern ausgebaut

Hassel. Ein positives Fazit des aktuellen Standes der Flurneuordnung Hassel zog Hans-Joachim Kricheldorf als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft. Besonders freut ihn, dass sich die 2015 gegründete Gemeinschaft auf die Zusammenlegung der landwirtschaftlichen Flächen (circa 1100 Hektar) einigen konnte. „Im Ergebnis der Neuordnung konnte die Anzahl der Flurstücke um ein Drittel reduziert werden. Ein etwaiger Landabzug muss nicht erfolgen“, betonte der Vorsitzende. „Damit ist bei uns die Zuteilung erledigt.“

Im Zuge der Flurneuordnung werden auch künftig noch Wege saniert. Darunter ist der Verbindungsweg zwischen Hassel und Chausseehaus, der sicherlich für einige Radler sehr interessant ist. Das weiß auch Kricheldorf. Denn der straßenbegleitende Radweg von der Kreisstraße bis nach Hassel werde nicht realisiert. Das Straßenbauamt hätte den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft darüber informiert. Umso wichtiger sei die nun favorisierte Strecke. Der Verbindungsweg von Hassel nach Chauseehaus wird Spurbahnen erhalten und könnte damit für die radfahrende Bevölkerung eine gute Option sein. Von Chausseehaus, das sich direkt an der Kreisstraße befindet, führt ein Radweg direkt bis nach Stendal.

Hans-Joachim Kricheldorf blickte ebenso auf die bereits abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen. So wurden bisher drei Feldwege ausgebaut: Der Sanner, der Jarchauer und der Braunlandweg mit insgesamt 3,24 Kilometer Länge. Landschaftsgestaltende Vorhaben wie die Aufforstung von Ödland fanden zudem statt. Unter anderem am Jarchauer Weg auf einer Fläche von circa einem Hektar. „Die Eigentümereinweisung erfolgt im Juni“, informiert der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft. Dazu findet die Auslegung der vorgesehenen Unterlagen vom 31. Mai bis 11. Juni im Gemeindebüro Hassel und in den Räumen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten in Stendal, Akazienweg 25, statt. Anschließend werden die Eigentümer angehört. „Eine persönliche Einladung wird dazu erfolgen“, informiert Kricheldorf, der darauf hinweist, die Auslegung im Vorfeld zu nutzen.

Für dieses Jahr seien noch planungs- und ingenieurtechnische Vorbereitungen der Vorhaben für das Jahr 2022 geplant. Unter anderem sollen Wege in Wischer und Chauseehaus ausgebaut sowie landschaftsgestaltende Maßnahmen umgesetzt werden. Wie Kricheldorf anmerkt, erfolgt keine Erhöhung der Beiträge für die Teilnehmer. Dass sei auch der „Einhaltung der finanziellen Aufwendungen durch die ausführende Baufirma“ zu verdanken.

Der Vorsitzende stellt stolz fest: „Die Flurneuordnung Hassel befindet sich im vorgesehenen Zeitplan.“