Die Gemeinde Aland konnte eine leer stehende Immobilie an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen.

Aulosen l Die Mitglieder des Gemeinderates um Bürgermeister Hans-Joachim Hildebrandt stimmte dem Verkauf der alten Gaststätte in Aulosen zu. Die Einnahmen stehen für künftige Investitionen zur Verfügung. In den angespannten Ergebnishaushalt, aus dem insbesondere kommunale Pflichtaufgaben bestritten werden müssen, darf das Geld nicht fließen.

Das Anwesen, das lange ungenutzt brach lag und zu dem mitten im Dorf diverse Nebengelasse, aber auch ein rund 2500 Quadratmeter großes Grundstück gehören, soll nach derzeitigem Kenntnisstand des Gemeindeoberhauptes für Wohnzwecke (Eigenbedarf und Vermietung) dienen. In die Scheune könnte demnach eine Tischlerei einziehen. Was neben dem Einwohnerzuwachs durch die jungen Besitzer weiteren Schwung in die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde bringen würde. Selbst eine Wiederbelebung der Gaststätte, die einst nach der das Ortsbild prägenden Eiche vor der Eingangstür an der Friedensstraße benannt wurde, scheint nicht mehr völlig ausgeschlossen zu sein. Bis vor ein paar Jahren gingen im Saal sogar noch feierliche Termine der Gemeinde über die Bühne.