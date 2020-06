Der Feuerwehr-Förderverein Erxleben sagt das lang geplante Dorffest ab. Die Corona-Auflagen seien einfach zu streng.

Erxleben l Der Ortsrat Erxleben hatte schon vorher innerlich Abstand vom Fest genommen, der Feuerwehr-Förderverein wollte die Absage noch ein bisschen hinausschieben. „Man hat ja immer noch gehofft, es kommen noch mehr Lockerungen, aber das sieht gerade nicht so aus. Im Moment steht ja alles“, sagt der Vereinsvorsitzende Heiko Fischer. Ja, die Beschränkungen sind bereits andere als noch vor Wochen, aber feiern lasse es sich damit immer noch nicht. Jedenfalls im öffentlichen Raum, immerhin rechnete der Verein mit 250 bis 300 Gästen. Vom 3. bis 5. Juli sollten auf dem Erxlebener Sportplatz gleich drei Geburtstage auf einmal gefeiert werden: das 120-jährige Bestehen der Feuerwehr, die 30-jährige Partnerschaft mit der Feuerwehr Wolthausen bei Celle sowie das 25-jährige Bestehen der Erxlebener Förderschulen-Löschgruppe. Geplant waren eine Festveranstaltung, die erste „Erxlebener Sommerwiesn“ als Trachtenparty, Feuerwehr-Präsentationen, Frühschoppen mit Blasmusik und, und, und ... Den Aufwand für die Organisation hätten die Vereinsmitglieder gerne betrieben – aber nicht unter Corona-Bedingungen. Heiko Fischer hat auf einem Zettel zusammengetragen, was alles zu beachten wäre: Anwesenheitslisten führen, Abstandsregel auch beim Tanzen, Maskenpflicht für Personal und Gäste, permanente Desinfektion der Tische, Tresen und Toiletten, Ordnungsdienst. „Wir haben gar nicht die Leute, um das alles zu stemmen“, so Fischer. Und dann sei da ja noch die Verantwortung für Verstöße gegen die Regeln. „Wir haben als Verein jedenfalls keine 5000 Euro oder so über. Vorm Coronavirus hab ich die wenigste Angst, aber vorm Ordnungsamt“, so Fischer. Doch davon ab: Wer wolle denn allen Ernstes so feiern? Mit ganz viel Disziplin und ständigem Ermahnen würde es vielleicht noch klappen mit den Abständen, „aber nur, solange kein Alkohol im Spiel ist“. Und wenn abends vielleicht noch mehrere Ortsfremde dazukommen, wer solle denn da den Überblick behalten? „Nein, von diesem Fest hätten wir nichts.“

Aber aufgeschoben sei ja nicht aufgehoben. Nun ist daran gedacht, die große Sause im nächsten Jahr zu feiern. Und jetzt, am „Absage-Wochenende“ werden sich sicher wenigstens intern ein paar Leute treffen. Als Trostpflaster, das der Förderverein in diesem Jahr schon einmal brauchte. Nachdem die erste Himmelfahrts-Veranstaltung am Flachspuhl im vergangenen Jahr so gut angenommen worden war, sollte es 2020 eine Neuauflage geben. „Die mussten wir aber auch schon wegen Corona absagen.“ Dabei waren die Erxlebener und ihre Gäste so auf den Geschmack gekommen: Schwein am Spieß, Kuchen, Bier, alles war ratzfatz ausverkauft, „wir mussten nachordern, das war wirklich verrückt“. So wie diese Zeit überhaupt, aber der Förderverein lasse den Kopf nicht hängen. Es wird gefeiert, irgendwann.