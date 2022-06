Übergabe an Verbandsgemeinde? Wieder kein Fördergeld: Waldbad Seehausen braucht Plan B für teure Sanierung

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten hat den Förderantrag der Stadt Seehausen für eine Erneuerung der Waldbad-Technik abgelehnt. Angesichts der Flutkatastrophe in Westdeutschland glaubt der Vorsitzende des Waldbad-Fördervereins in Sachen Sanierung auch nicht (mehr) an einen Geldsegen aus Berlin. Man müsse gemeinsam an einem Plan stricken – der Förderverein der Kita Kossebau strickt schon mal mit.