Willkommen, Herr Werner: Arendseer (59) ist neuer Leiter der Grundschule Seehausen

Seehausen - Aus seinem Büro schaut er in Baumkronen, die Wände sind hell, der Schreibtisch ist aufgeräumt und Gerald Werner (59) guter Dinge. Vielleicht sogar sehr guter Dinge. „Die ersten Wochen hier haben wir zusammen gut hinbekommen“, sagt der Arendseer. Nach 16 Jahren als Leiter der Grundschule Groß Garz ist in Seehausen alles etwas „größer“. Statt vier Kollegen sind es nun zwölf (plus Externe). Statt 70 Schülern laufen 180 in den Fluren „und hier sind die Wege um einiges weiter als in Groß Garz“.