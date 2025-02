Das ist nichts Alltägliches, wusste Max Opitz sofort. So zückte er in der Nacht zu Mittwoch sein Handy und filmte den komischen Lichtschweif am Himmel über Wittenberge.

Wittenberge. - Max Opitz, Juniorchef von der Feldküche Wittenberge, hat in der Nacht zu Mittwoch (4.45 Uhr) auf dem Weg zur Arbeit einen merkwürdigen Lichtschweif am Himmel gefilmt. „Erst dachte ich, jemand hat eine Rakete entzündet, dann ist das aber nochmal explodiert und hat sich geteilt“, sagt er. Opitz postete seine Beobachtung bei Whatsapp. „Und einmal hieß es als Reaktion, dass das bestimmt Fakenews sind.“

Raketenteile verglühen über Wittenberge Video: Max Opitz

Dem ist aber nicht so. Was Opitz sah, ist echt. Schon am Morgen des Tages geisterten weitere zig Aufnahmen durch die Medien ganz Deutschlands. Laut übereinstimmenden Berichten größerer, überregionaler Medienhäuser handelte es sich um das Teil einer Falcon-9-Weltraumrakete, die unkontrolliert in die Atmosphäre eingetreten und verglüht ist ist. Letztlich also Weltraumschrott. Oder wie jemand aus Könnigde bei Bismark seine Aufnahme kommentierte: „Außerirdische“.