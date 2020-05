Der Seehäuser Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die westliche Bebauung des Grünen Weges zuzulassen.

Seehausen l Man darf fast von einem kleinen Ansturm sprechen. Der Stadt Seehausen liegen gleich drei Bauvoranfragen für den Grünen Weg vor. Die Flurstücke befinden sich westlich des Weges, der zwar eine öffentlich gewidmete Straße, aber unbefestigt ist. Die schnuckeligen Kleingärten vis-à-vis, der Aland nur einen Katzensprung weit entfernt – die Grundstücke befinden sich in einem hochwassergefährdeten Gebiet. „Sollten dadurch spätere Elementarschäden an den Gebäuden auftreten, übernimmt die Hansestadt Seehausen keinerlei Verantwortung“, heißt es deswegen in der Beschlussvorlage. Und die Absicherung zielt noch auf einen anderen Aspekt. So soll auch schriftlich fixiert sein, dass Seehausen nicht vorhat, den Weg mit festem Belag auszubauen „oder mit einem Gehweg sowie einer Straßenbeleuchtung auszustatten“. Grundsätzlich aber ging die Beschlussvorlage am Montagabend im Wirtschaftsausschuss einstimmig durch. „Viele Möglichkeiten für Eigenheimbauer haben wir ja nicht in Seehausen“, sagte etwa Peter Brandt (UWG Seehausen). Und das werde sich wohl auch erst mal nicht ändern, teilte Bürgermeister Detlef Neumann (parteilos) mit. „Wir werden nicht so schnell ein erschlossenes Baugebiet vorweisen können.“ Auch aus Kostengründen. In genannten drei Fällen trägt der jeweilige Antragsteller die Erschließungskosten für Strom, Wasser und Abwasser. Und was die Hochwassergefährdung betrifft, müssen sich die Antragsteller das Okay vom Umweltamt holen. Im Flächennutzungsplan sind die Flächen als allgemeines Wohngebiet gekennzeichnet.

Kurzum: Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die Bebauung zuzulassen. Heute befasst sich der Bau- und morgen der Hauptausschuss mit dem Thema. Schließlich hat der Stadtrat Seehausen das letzte Wort.