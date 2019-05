Endspurt im Seehäuser Wahlbüro: Vorm Wahl-Sonntag rauchen den Verwaltungskräften die Köpfe. Freitagabend auch den Wahlhelfern.

Seehausen l Ein Tipp gleich vorweg oder vielmehr eine Bitte. „Die Wähler sollten sich wirklich die Musterwahlzettel anschauen, bevor sie in die Kabinen gehen“, sagt Ingrid Kallmeter aus dem Wahlbüro der Seehäuser Verwaltung. Sie hängen in jedem Wahllokal aus. Wer vor dem Wahlgang nicht nur weiß, wen er wählen möchte, sondern auch, wo der oder die Wunschkandidaten ungefähr auf dem Zettel stehen, braucht in der Kabine nicht so lange.

Sachsen-Anhalt stehen an diesem Sonntag, 26. Mai, von 8 bis 18 Uhr die Europawahl und die Kommunalwahlen ins Haus. Für die Verbandsgemeinde Seehausen bedeutet dies in Zahlen: Rund 8500 Wähler für die Europawahl (ab 18 Jahren), rund 8600 für die Kommunalwahlen, die den Bürgern bereits ab 16 Jahren zusteht. 24 Urnenwahllokale werden am Sonntag geöffnet sein, dazu kommt ein extra Briefwahllokal für die Seehäuser Wahlberechtigten. Die anderen Wahllokale zählen ihre Briefwahlen selbst mit aus. In jedem Wahllokal sitzen sechs bis acht Wahlhelfer – insgesamt rund 150 Bürger wurden allein für die Verbandsgemeinde Seehausen in die Wahlvorstände berufen. Und das sei gar nicht so ohne, wenn Kommunalwahlen mit im Spiel sind, „viele, die sonst in den Wahlvorständen sitzen, sind nun Kandidaten, damit fallen sie raus“, sagt Ingrid Kallmeter, die sich aber auf „ihre Leute“ in der Fläche verlassen könne. „Die Bürger sind wirklich sehr entgegenkommend, wenn jemand nicht kann, haben sie meist selbst schon einen anderen Vorschlag.“ Das läuft.

Morgen Abend um 18 Uhr im Seehäuser Ratssaal erhalten die Wahlhelfer oder zumindest jeweils Teile aus den Vorständen eine Wahlschulung von Ingrid Kallmeter. Dann werden auch die amtlichen Stimmzettel und die Muster-Stimmzettel verteilt. Und mit ihnen die Wahlniederschriften, die Wahlverzeichnisse, die Wahlbekanntmachungen, das Erfrischungsgeld, die Zähllisten, die Wahlordnungen... „Das ist alles nicht ohne.“

Bilder Bevor die Wähler in die Kabine gehen, hier exemplarisch aus Arneburg-Goldbeck (Schwarzholz), sollten sie die Musterwahlzettel studieren. Foto: Karina Hoppe



Während die Europawahl mit 96 Zentimetern zwar den längsten Zettel (grau) hat, wird sie für Wähler und Auszählende einfach zu händeln sein. Der Wahlberechtigte hat schließlich nur genau eine Stimme, darf ein Kreuz verteilen. Anders bei der Kreistagswahl (grüner Wahlzettel in A2), der Verbandsgemeinderatswahl (lavendel) und den Gemeinderatswahlen beziehungsweise der Wahl für den Stadtrat Seehausen (gelb)– da dürfen die Wähler jeweils drei Kreuze setzen, entweder für einen einzigen Kandidat oder verteilt auf mehrere. Und da wird die Auszählerei schon komplizierter. „Aber ich gebe ja Tipps“, sagt Ingrid Kallmeter, die zum insgesamt sechsköpfigen Wahlteam seitens der Verwaltung gehört, wobei das Einwohnermeldeamt eng mit eingebunden ist. Wahleiterin für den gemeinsamen Wahlausschuss ist Katrin Neuber, ihre Stellvertreterin Romy Schulze.

Vorbereitungen

Vorbereitung der Beschlussfassungen, öffentliche Bekanntmachungen, Festlegung der Wahllokale, Wahlvorstände zusammentrommeln... So bekann die Vorbereitung für den Superwahltag. Nun werden im Endspurt schon die Kartons für die einzelnen Wahllokale gepackt. Mancher Wähler stürmt trotzdem erst jetzt ins Wahlbüro. Freilich nicht mehr, um sich zu bewerben, aber etwa um noch Briefwahlunterlagen zu beantragen. Wie das bitte nochmal geht, sei im Übrigen eine der am häufigsten gestellten Fragen ans Wahlbüro. Obwohl dies mit Zusendung der Wahlscheine genau erklärt wird. Aber so ist das eben, das gehört dazu. Auch, dass Wahlberechtigte mitten im Prozedere umziehen – im Einzelnen gibt es viel zu erörtern. „Und in fünf Minuten ist ja nichts gemacht.“

So spricht Ingrid Kallmeter, die seit gut zehn Jahren bei den Wahlen mit im Boot ist und dies nach wie vor spannend findet. „Wir müssen auch immer wieder viel nachlesen, die Verordnungen ändern sich, ich merk mir auch nicht die Farbe der Stimmzettel.“ Sonntag wird ein Marathon, „da sind wir hier sicher erst um Mitternacht durch“. Wenn der Wahlausschuss am Mittwoch die Wahlen für gültig erklärt hat, wird in der Seehäuser Verwaltung nicht nur Seufzer der Erleichterung zu vernehmen sein.

Die Verbandsgemeinde Seehausen lädt für Sonntag ab 18.30 Uhr in den Seehäuser Ratssaal ein. Auch die Kreistagsergebnisse sind dort zu erfahren. Kleine Getränkeauswahl vorhanden.