Zu aufwändig: Testpflicht vermasselt Saisonstart im Biesebad Osterburg

Gut 20 Grad sind für den Kindertag am 1. Juni angekündigt, das Biesebad Osterburg wird aller Voraussicht nach trotzdem nicht geöffnet sein. Die aktuell gültige Testpflicht vermasselt den Saisonstart. Das geht so nicht, sagt der Bürgermeister.

Osterburg - 13 Grad hat das Biesebad gerade, noch ist das Wasser also etwas für Mutige. Doch das kann sich schnell ändern, die Biese ist flach und in den nächsten Tagen sollen die Temperaturen steigen. Endlich Badespaß! So hoffen wohl vor allem die Kinder, aber noch vergebens. Denn die laut aktueller 13. Corona-Eindämmungsverordnung geltende Testpflicht für jeden Besucher vermasselt der Stadt Osterburg und dem Biesebadbetreiber Guido Lenzner den Saisonauftakt. „Wir können unter diesen Bedingungen einfach nicht aufmachen“, sagte letzterer am Freitag. Man müsste eine Person extra für das Testen vorhalten und das rechne sich nicht. Laut Landkreissprecher Edgar Kraul darf der Zutritt zu Freibädern aktuell „nur gewährt werden, wenn eine Testung mit negativem Testergebnis entsprechend der Verordnung vorgelegt oder durchgeführt wird. Zudem ist ein Anwesenheitsnachweis zu führen“.

Tierparks dürfen ohne Tests öffnen

Für Nico Schulz (Freie Wähler), Bürgermeister der Einheitsgemeinde Osterburg, ist dies ein Unding. „Tierparks sind ohne Tests geöffnet, Supermärkte auch und Freibäder nicht“, sagte er am Freitag. Mit Verweis darauf, dass das Risiko, sich an der frischen Luft anzustecken, denkbar gering sei. Schulz habe deswegen gemeinsam mit anderen Bürgermeistern Landrat Patrick Puhlmann (SPD) darum gebeten, dass er Druck gen Landesregierung ausüben möge. „Sie muss diese Verordnung kippen, die Testpflicht für Freibäder herausnehmen.“ Oder aber spätestens mit der nächsten für Mitte Juni angekündigten neuen Verordnung eine Änderung herbeischaffen. Bis dahin bleibe das Biesebad geschlossen - so sich nicht vorher etwas tut.

Keine gehäuften Ansteckungen im Freibad

Der Landrat sieht es genauso. „Aus Sicht des Landkreises sollte diese Regelung mit Blick auf die allgemein geringere Ansteckungsgefahr durch Aerosole bei Aufenthalt im Freien und ebenso aufgrund der guten Erfahrungen im vergangenen Jahr dringend überprüft werden“, so Sprecher Kraul. Damals seien dem Gesundheitsamt keine gehäuften Ansteckungen über Freibadbesuche bekannt geworden. Diese Ansicht habe der Landkreis dem Land in dieser Woche an mehreren Stellen mitgeteilt. Puhlmann: „Leider sind das im Moment die geltenden Regeln. Ich gehe davon aus, dass man hier bald nachbessern wird – spätestens zur nächsten Eindämmungsverordnung, hoffentlich früher.“

Biesebad kann von heute auf morgen öffnen

Guido Lenzner habe sich in den vergangenen Tagen mit mehreren Badbetreibern aus dem Umland ausgetauscht. „Es sind alle unzufrieden. Ich denke, dass sich viele dafür entscheiden noch zu warten, bis die Testpflicht gekippt ist.“ Lenzners Team sei jedenfalls gewappnet. „Am Montag machen wir noch ein paar Restarbeiten, aber wir können von heut auf morgen öffnen, wir sind bereit für die Saison.“