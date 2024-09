Wie Gäste aus dem Altkreis Osterburg den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal erlebt haben. Wer war im altmärkischen Dorf dabei und wer mischte beim Umzug mit?

Zum Feiern in die Kreisstadt - vielfältig, bunt, einfach toll!

Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal

Osterburg/Stendal. - Rein ins Getümmel! Die Einladung der Kreisstadt Stendal nahmen auch die Osterburger am Wochenende beim Wort. Schließlich haben sie Erfahrung mit so großen Festen und gucken gern über den Tellerrand. 2007 fand in der Biesestadt ebenfalls der Sachsen-Anhalt-Tag statt.