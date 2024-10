Installationen an der Nicolaikirche in Osterburg im Kreis Stendal sorgen für Aufsehen.

Osterburg. - St. Nicolai in grünes Licht getaucht – was ist da los?, fragte sich wohl mancher Spaziergänger kürzlich in Osterburg. Wenn das Lichtblütenfestival am 11. Oktober 2024 im Kulturkiez Osterburg ankommt, soll alles klappen. Dafür probten die Installateure schon mal rund um die Musikmarkthalle Osterburg, der historischen Autowerkstatt.

„Wir waren bis halb zehn abends ingange", berichtet Mario Wellner vom Team der Musikmarkthalle. Zwischendurch drückte er auf den Auslöser, um die Lichtkunst schon mal festzuhalten. Ob er am Tag des Lichtblütenfestivals dazu kommt, ist fraglich. Denn die zahlreichen Kultureinrichtungen in der Nähe des Großen Marktes laden zum Verweilen ein – St. Nicolai und Musikmarkthalle inklusive. Nicht zu vergessen die Bibliothek. Dort werden zum Auftakt der Landesliteraturtage und 25. Osterburger Literaturtage „Worte mit Licht geschrieben". So auch das Thema der Lichtinszenierungen. Mit Musik, Kleinkunst und Kulinarik sollen die Gäste ab 17 Uhr bewirtet werden.