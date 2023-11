Plötzlich blickten sie in den Lauf einer Pistole: Ein 35-Jähriger hat in Osterburg auf vorbeifahrende Autos gezielt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Fahrer in Angst und Schrecken versetzt: Mann zielt in Osterburg auf vorbeifahrende Autos

Osterburg/vs - Zahlreiche Fahrer hat ein Mann in Osterburg in Angst und Schrecken versetzt, als er am Sonntagvormittag in der Bismarker Straße mit einer Pistole auf vorbeifahrende Autos zielte. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach trafen die alarmierten Beamten den 35 Jahre alten, mit einer Gasdruckpistole Bewaffneten vor Ort an. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten dabei offenbar auch ein Einhandmesser und betäubungsmittelähnliche Substanzen gefunden werden. Außerdem hatte er zuvor offenbar Cannabis und Amphetamine genommen.

Der Mann sei im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen worden.