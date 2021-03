E-Bikes auch in Sachsen-Anhalt weiter im Kommen. Ein Umsatzplus von 61 Prozent.

Magdeburg l „Im Moment ist es wirklich verrückt, was hier los ist“, sagt Vito Voigt. Sechs bis zehn E-Bikes verkauft der Mitinhaber des E-Bike-Centers Magdeburg derzeit – pro Tag versteht sich . Bis zu 20 Kunden berät das Team täglich. Im vergangenen Jahr habe der Umsatz trotz oder gerade wegen Corona um 40 Prozent zugelegt, sagt der 22-Jährige.



Den anhaltenden Fahrrad-Boom spürt nicht nur der Fahrradhändler aus Magdeburg. 5,04 Millionen Räder wurden 2020 in Deutschland verkauft. Ein Plus von rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere E-Bikes sind weiter stark im Kommen. 1,95 Millionen Exemplare konnten die Händler absetzen, der Anteil der Elektrofahrräder sei damit um 38,7 Prozent gewachsen, wie die Verbände ZIV und VDZ gestern in Frankfurt mitteilten. Die teureren Anschaffungen bescherten den Händlern ein sattes Umsatzplus von knapp 61 Prozent im Vergleich zu 2019.



Fahrradläden nur kurz dicht

Profitiert haben dürften auch die 150 Groß- und Einzelhändler, die in Sachsen-Anhalt Fahrräder verkaufen. Detaillierte Verkaufszahlen für die Bundesländer erheben die Branchenverbände nicht. Gegenüber anderen Branchen waren die Fahrradläden im Vorteil, weil sie in den meisten Fällen nur kurze Zeit dichtgemacht hätten.



Für Martin Hoffmann, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), kommt der anhaltende Trend zum Fahrradkauf nicht überraschend. „Die Menschen wollen sich vermehrt an der frischen Luft bewegen, sie wollen radfahren. Corona hat dabei noch mal als Verstärker gewirkt“, sagt Hoffmann. Im Durchschnitt gaben Kunden im vergangenen Jahr 1279 Euro für ein neues Fahrrad aus.



Nachfrage bringt Händler an Grenzen

Man sei gut vorbereitet und verfüge über volle Lager, sagt VDZ-Geschäftsführer Thomas Kunz. Fahrradhändler Voigt wiederum sorgt sich um Nachschub. Bei einigen Herstellern sei absehbar, dass sie Mitte des Jahres nicht mehr liefern könnten. Die wachsende Nachfrage bringe einige an ihre Grenzen, so sein Eindruck.