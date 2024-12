In Salzwedel hat eine 24-Jährige ihrem Freund K.-o.-Tropfen in den Drink gemixt.

Salzwedel. - Das hätte gründlich schief gehen können. Eine junge Frau saß am Dienstag sichtlich aufgelöst auf der Anklagebank im Salzwedeler Amtsgericht. Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung. Wie der Staatsanwalt in der Anklage verlas, soll sie versucht haben, ihren Freund zu vergiften – mit so genannten K.-o.-Tropfen, die sie ihm in den Drink mischte.