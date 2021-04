47 neue Corona-Fälle im Altmarkkreis Salzwedel

Das Gesundheitsamt des Altmarkkreises meldet am Mittwoch 47 neue Fälle und einen im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen 88-Jährigen. In Salzwedel wird ein Testzentrum eingerichtet.

Salzwedel (me). Das Gesundheitsamt des Altmarkkreises Salzwedel verzeichnete am Mittwoch mit 47 Neuinfektionen binnen 24 Stunden die höchste gemeldete tägliche Fallzahl seit Mitte Januar. Im Krankenhaus Gardelegen ist ein 88-jähriger Mann aus dem Bereich Gardelegen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg auf 155,1, informiert das Presseteam des Altmarkkreises.

Aktuell liegen im Altmark-Klinikum in Gardelegen fünf Corona-Patienten auf der Intensiv-Station, wovon drei invasiv beatmet werden müssen. 14 Patienten mit laborbestätigt positivem Befund sind auf der Covid-19-Station des Krankenhauses Gardelegen in Behandlung.

Tests auf dem Kaufland-Parkplatz

Noch in dieser Woche soll auf dem Kaufland-Parkplatz, an der Karl-Marx-Straße 13 in Salzwedel ein Testzentrum eröffnet werden, in dem sich Bürger während der Öffnungszeiten der Kauflandfiliale kostenlos bei einem privaten Anbieter einem Schnelltest unterziehen können. Das Angebot sei Teil einer groß angelegten bundesweiten Kooperation mit Handelsketten für kostenfreie Corona-Tests. Inzwischen bieten sechs Apotheken in Gardelegen, Mieste, Kalbe und Salzwedel Schnelltests an. Auf der Internetseite https://www. ak-sa.de/aktuelles-presse/covid-19/test-apotheken.html wird eine Liste mit genauen Kontaktdaten geführt.

Bisher wurden im Altmarkkreis Salzwedel 19.776 Impfstoffdosen gegen das Virus verabreicht, davon 12. 787 - 15,4 Prozent für Erst- und 6989 - 8,4 Prozent für Zweit-Impfungen (Stand: Mittwoch 14. April, 11

Uhr). Impftermine können nur über das Onlineportal www.impfterminservice.de bzw. die Hotline 116 117 gebucht werden.