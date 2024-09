Die Altmark im Norden Sachsen-Anhalts hat so einiges zu bieten - nicht nur für aktive Sportfans, sondern auch für Familien mit Kindern.

Mit unberührter Natur, weiten Wiesen und Wäldern und natürlich dem UNESCO-Biosphärenreservat Drömling hat die Altmark im Norden Sachsen-Anhalts Wander-, Rad- oder Reitfreunden schon ganz viel zu bieten. Darüber hinaus gibt es einige weitere besonders empfehlenswerte Stationen, an denen Familien Halt machen können.

So schön ist es am Arendsee. Foto: Christian Ziems

1. Radtour: Tour d'Arendsee

Mit dem Startpunkt an der Klosterkirche in Arendsee (Parkmöglichkeiten gibt es dort übrigens auch für Busse) geht es runter auf den Seeweg. Dort kann das Heimatmuseum besucht werden oder gleich die knapp zehn Kilometer lange Radtour erfolgen.

Es gibt dabei Passagen am Wasser, zwischen Feldern und durch Wälder. Pausen mit gastronomischer Versorgung sind möglich. Die Tour ist recht leicht zu bewältigen.

Spiel und Spaß im Märchenpark Foto: C. Wiechmann

2. Märchenpark und Duftgarten

„Wer Gartenträume und Märchen mag, der kommt in unseren Märchenpark“, heißt es auf der Internetseite des Märchenparks und Duftgartens in Salzwedel. Besucher sollen sich verzaubern lassen „von der traumhaften Atmosphäre der Sagen, Elfen, Wichtel und Gnome.“

Es besteht die Möglichkeit, mit dem Go-Kart durch den Park zu fahren und verschiedene Spiele, darunter auch Minigolf, zu spielen. Es locken unter anderem der japanische Garten, Heidegarten, der Irrgarten des Lebens, ein Teich und natürlich ein großer Spielplatz für die kleinen Besucher.

Öffnungszeiten: April bis Oktober Montag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr, November bis März Dienstag bis Freitag 13 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 8,50 Euro, Kinder von 3 bis 14 Jahren zahlen 7 Euro, für Kinder unter 3 Jahre ist der Eintritt frei

Nicht nur bei schlechtem Wetter eine gute Wahl für einen Ausflug. Foto: David Schröder

3. Kino im Filmpalast

Seit 1997 gibt es den Filmpalast in Salzwedel. In sechs Sälen – vom kleinen mit 90 Plätzen bis zum großen mit mehr als 200 – gibt es Unterhaltung. Dazu mit Dolby Atmos und 3D-Technik auf dem Stand der Zeit.

Mit Filmkunsttagen, Lady's Night, Konzerten und weiteren Angeboten bietet das Kino zahlreiche Spezialvorführungen. Im Kino-Ranking 2023 von testberichte.de belegte der Salzwedeler Filmpalast von 1.077 Kinos in Deutschland Platz 245 – vor Magdeburg, Halle und Stendal. Nicht nur bei schlechtem Wetter eine gute Wahl für einen Ausflug!

Preise: Montag und Mittwoch bis Sonntag zahlen Erwachsene 9 Euro und Kinder bis 14 Jahre 7 Euro, am Dienstag zahlen Erwachsene 7 Euro und Kinder bis 14 Jahre 5 Euro

Auf der Wanderung kann die Seele in der schönen Natur Kraft tanken. Foto: Stefanie Brandt

4. Auf Solbrigs Spuren wandern

In Zichtau ist er berühmt. Kreishauptmann Johann Christian Solbrig ließ die völlig entwaldeten Hellberge ab 1817 wieder aufforsten und legte den heute noch sehenswerten Landschaftspark am Gutshaus an.

Die 6,1 km lange Rundtour „Auf Solbrigs Spuren“ startet vor dem Eingang zum Gut Zichtau und führt zu sehenswerten Stationen wie der Wassertretstelle, dem Aussichtspunkt auf dem Großen Stakenberg, Ochsenschlucht, Opfersteine und der Ferchel-Eiche. Auf der Wanderung kann die Seele in der schönen Natur Kraft tanken.

Schauvorführungen zeigen den Alltag in der Altmark. Foto: Freilichtmuseum Diesdorf

5. Geschichte zum Anfassen

Zu einer Zeitreise lädt das Freilichtmuseum Diesdorf ein. Zu besichtigen sind über 25 Wohn- und Wirtschaftsgebäude auf einer Fläche von rund 6 Hektar. Bei Schauvorführungen ist der Alltag in der Altmark zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert zu erleben.

In den Ferien gibt es die Entdecker-Tage mit Mitmach-Angeboten, bei denen Backen oder eine lustige Schulstunde auf dem Programm stehen. Auch dem Müller und dem Schmied kann über die Schulter geschaut werden.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und feiertags 10 bis 17 Uhr

Preise: für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 5 Euro