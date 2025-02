Salzwedel. - Wie gefährlich ist die AfD? Dieser Frage spüren die preisgekrönten Journalisten Michael Kraske und Dirk Laabs in ihrem Buch „Angriff auf Deutschland – die schleichende Machtergreifung der AfD“ nach. Am 3. Februar las Michael Kraske im bis auf den letzten Platz besetzten Club Hanseat aus diesem Buch. Seit Jahren recherchieren die beiden Autoren in extremistischen Milieus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.