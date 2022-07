AfD bei „Tatworte“-Lesung in Salzwedel unerwünscht

Ein Autor spricht Klartext. Und unterscheidet sich so von vielen der Politiker. Dabei hat der Journalist und Buchautor Michael Kraske im Besonderen die Mitglieder der AfD im Fokus. Der Wahl-Leipziger hat im Eskadron Salzwedel sein neues Buch präsentiert, das den Titel „Tatworte“ trägt, versehen mit dem Untertitel: „Denn AfD & Co. meinen, was sie sagen.“ Zu dieser Lesung wollten auch AfD-Mitglieder in den Raum - und wurden abgewiesen.