Der Weihnachtsmarkt in Salzwedel zieht in diesem Jahr auf den Marktplatz um.

Salzwedel/me. - Die Vorweihnachtszeit wird dieses Jahr anders in der Hansestadt. Die Verwaltung sucht momentan Mitstreiter für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vor dem Bürgercenter. Dieser soll nicht mehr wie im vergangenen Jahr mehrere Wochen, sondern nur noch vier Tage dauern – vom 14. bis zum 17. Dezember. Er soll von den Bürgern aktiv mitgestaltet werden, teilt Stadtsprecher Andreas Köhler mit.

Die Stadt als Ausrichter plane vor allem mit lokalen Akteuren. Ortsansässige Vereine, Kunsthandwerker, Schulen und andere Einrichtungen sind aufgerufen, sich noch bis Freitag an Jean Kusian, (per Mail: j.kusian@salzwedel.de oder telefonisch unter 03901/250 11 51) zu wenden. Die Verwaltungsmitarbeiterin koordiniert den Markt und ihr Ziel sei, ein breit gefächertes und wechselndes Angebot schaffen. Dabei sei wichtig, den Platzbedarf anzugeben und den Zeitraum, in dem der Stand besetzt ist. Weihnachtshütten werden zur Verfügung gestellt.

Erstmals besteht für die Hansestädter die Möglichkeit, ihren Weihnachtsmarkt vor Beginn gemeinsam zu schmücken. Dazu sind auch Kindertagesstätten, Schulen und andere eingeladen. „Denn der Salzwedeler Weihnachtsmarkt soll ein Fest für alle werden, an dem sich möglichst viele Einwohner beteiligen“, betont der Stadtsprecher.

Schönster Wichtel gesucht

Weiterhin soll es im November einen Aufruf zu einem Wettbewerb geben, bei dem die schönsten selbstgebastelten Weihnachtswichtel gesucht werden. Mitmachen kann jeder. Die Ergebnisse sollen beim Weihnachtsmarkt präsentiert werden und es seien tolle Preise vorgesehen.

Der kleine Adventsmarkt, der auf dem Salzwedeler Rathausturmplatz im Dezember für Glühwein und festliche Stimmung sorgt, wird vom 14. bis 17. Dezember ebenfalls auf dem Marktplatz umziehen, um das Fest zu verstärken, informiert Köhler.