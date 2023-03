Wer hat für sein ehrenamtliches Engagement den Bürgerpreis des Altmarkkreises Salzwedel als Auszeichnung verdient? Sie können mit entscheiden, wer die besonderen Pokale in diesem Jahr gewinnen soll. Hier können Sie online für ihre Favoriten bei der Aktion des Altmarkkreises, der Volksstimme und der Sparkasse Altmark West abstimmen.

Der Bürgerpreis des Altmarkkreis Salzwedel wird 2022 in den drei Kategorien "Alltagshelden", "Lebenswerk" und "Powerfrauen" vergeben.

Salzwedel - Seit Ende Februar steht fest, welche Westaltmärker für den Bürgerpreis 2023 nominiert sind, den der Altmarkkreis Salzwedel, die Volksstimme und die Sparkasse Altmark West ausloben. Zahlreiche Vorschläge sind zuvor in den Volksstimme-Redaktionen in Salzwedel, Gardelegen und Klötze eingegangen. Diese zeugen davon, wie vielfältig das ehrenamtliche Engagement in der Region ist.

Jetzt wird abgestimmt!

Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben es mit in der Hand, wer die Preise in den drei Kategorien entgegennehmen soll. Erneut geht es um „Alltagshelden“, die täglich zum Wohle ihrer Mitbürger aktiv sind. Auch die Kategorie „Lebenswerk“ wird wieder ausgelobt: Hier stehen Menschen im Fokus, die seit vielen Jahren ehrenamtlich unterwegs sind. Als drittes gibt es die besondere Kategorie „Powerfrauen“: Denn das weibliche Geschlecht steht nicht nur auf Arbeit, bei der Erziehung und im Haushalt seinen Mann, sondern bringt sich auch darüber hinaus in vielfältige Art und Weise ein.

Für jede Kategorie haben Sie eine Stimme. Sie müssen dafür nur einfach auf das Bild Ihres Favoriten klicken. Die Abstimmung läuft ab sofort und bis Donnerstag, 6. April (23.59 Uhr).

Die Kandidaten in der Kurzvorstellung

Alltagshelden

Bärbel Hackert aus Mieste organisiert in ihrem Ort regelmäßige Treffen und Ausflüge der Senioren und sorgt so für Geselligkeit statt Einsamkeit im Alter. Sie besucht außerdem ältere Einwohner und engagiert sich für die offene Kirche.

Irmtraud und Ulrich Kipp aus Klötze führen seit 1990 die Chronik des Klötzer Karnevalsvereins, nachdem sie zuvor dort selbst aktiv gewesen sind. Seit eineinhalb Jahren suchen sie zudem in Archiven nach Wissenswertem über die Klötzer Geschichte.

Sigurd Lüchow aus Dülseberg bringt sich seit 2009 als stellvertretender Vorsitzender des Diesdorfer Sportvereins ein. Er hat die Weichen für den Neubau des Sportplatzes und des Vereinsheimes mit gestellt, kümmert sich um Veranstaltungen und den Nachwuchs.

Lebenswerk

Dr. Hans-Joachim Becker aus Gardelegen setzt sich unter anderem als Kreisvorsitzender der Deutschen Kriegsgräberfürsorge und Mitglied im Förderverein „Gedenkstätte Isenschnibbe Gardelegen“ für die Erinnerungskultur ein.

Hans Guretzki aus Wallstawe spielt seit 1997 in der Feuerwehrkapelle Ellenberg mit. Im Jahr 2011 hat er den Vorsitz übernommen. Er bringt interessierten Neulingen das Spielen bei und motiviert die Mitglieder, das Hobby weiter gemeinsam zu pflegen.

Günter Lüdecke aus Klötze gründete 1980 die Abteilung Kraftsport im VfB Klötze und ist seither der Leiter. Als Aktiver konnte er zahlreiche Erfolge feiern. Sein umfangreiches Wissen gibt er als Trainer noch heute an den Nachwuchs weiter.

Powerfrauen

Nancy Apmann aus Jahrstedt ist seit 2018 Vorsitzende der Jungen Gesellschaft. Sie engagiert sich dafür, dass alte Traditionen wie Bärenleier oder Maibaumaufstellen erhalten bleiben, hat aber auch kreative Ideen, damit es im Ort nicht langweilig wird.

Solveig Holle aus Sachau wollte einst selbst Reiterin werden. Heute unterrichtet sie schon seit Jahrzehnten Kinder im Voltigieren und bringt ihnen die nötigen Kniffe für diesen Sport bei – und das bis zur Leistungsklasse.

Irina Redekop aus Salzwedel bringt sich beim Erdgas Carneval Club Salzwedel als Tanztrainerin ein. Mit den Mitgliedern der Gruppe „Fantasy“ Junioren setzt sie vielfältige Ideen um. Die Darbietungen kommen beim Publikum gut an.

Steffi Schitteck aus Klötze gehört nicht nur dem Vorstand des VfB Klötze an, sondern leitet seit zehn Jahren die Sparte Frauen-Gymnastik. Auch in der Evangelischen Familienbildungsstätte weckt sie mit Angeboten die Lust aufs Sporttreiben.

Nancy Schulz aus Salzwedel ist Vorsitzende des Tierschutzvereins Pfotenhilfe in Salzwedel. Sie kümmert sich um das Kastrieren und Vermitteln von Katzen, päppelt Kitten auf, betreut aber auch Futterstellen der Tiere in der Region.