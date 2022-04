Heimatgeschichte Alte Arendseer Schulbänke: Neuer Ausstellungsort wird gesucht

Holzkonstruktionen, historische Bücher und Kreide: Beispiele für Schule in früheren Zeiten gibt es in Arendsee zu sehen. Doch der jetzige Platz muss geräumt werden. Bauarbeiten haben in der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Theodor Fontane begonnen.