Altmark-Hochzeit: Das Siegerpaar kommt aus Beetzendorf

Salzwedel/Stendal - Genau 14.128 Stimmen sind online und per Coupon für die Volksstimme-Aktion Altmark-Hochzeit abgegeben worden. Ein Paar kann sich über den Sieg freuen. Und es gibt noch weitere Überraschungen.

49 Paare aus der Altmark, die in den Jahren 2020 und 2021 geheiratet haben, sendeten ihr Foto vom schönsten Tag des Lebens ein. Sie einte die Hoffnung, den heißbegehrten 500-Euro-Reisegutschein zu gewinnen, den die Volksstimme bei ihrer Aktion Altmark-Hochzeit als Preis ausgelobt hat.

Doch am Ende kann nur ein Paar siegen: Und dieses kommt diesmal aus Beetzendorf. Sabrina und Marco Wittenberg, die am 11. Dezember 2021 geheiratet haben, haben die meisten Stimmen auf sich vereint. „Juhu, wir haben gewonnen. Und wir können verreisen“, jubelte sie, als der Anruf der Volksstimme kam. Marco Wittenberg konnte es erst nicht glauben, freute sich dann aber riesig. „Ich habe richtig Gänsehaut“, gestand er, als er realisierte, was er gerade gehört hatte. Auf Reisen wird auch Söhnchen Bryce Dillan mitgehen, der in wenigen Tagen zwei Jahre alt wird.

Zwei weitere Preise vergeben

Die Volksstimme hat weitere Überraschungen parat: Denn auch die zweit- und drittplatzierten Brautpaare dürfen sich diesmal über Preise freuen.

Friederike und Dastyn Lampe aus Stendal konnten die zweitmeisten Stimmen auf sich vereinen. Sie werden einen Volksstimme-Reisegutschein im Wert von 300 Euro erhalten. Auf den dritten Rang kamen Nancy und Thomas Riedel aus Uenglingen. Für sie gibt es einen 200-Euro-Reisegutschein der Volksstimme.

Friederike und Dastyn Lampe aus Stendal können sich über den zweiten Platz freuen. Foto: Dennis Sporleder

In diesem Jahr startet eine neue Runde der Aktion Altmark-Hochzeit. Brautpaare, die in der Altmark leben und sich trauen, können sich beteiligen. Gesendet werden sollten ein Farbfoto (mindestens 1 MB) mit Namen des Fotografen, Angaben zum Brautpaar (Namen, Alter, Beruf, Kinder), Hochzeitsdatum und -ort sowie eine kleine Beschreibung per E-Mail an redaktion.salzwedel@volksstimme.de.