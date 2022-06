Altmärkische Bräuche leben weiter

Der Historiker Hartmut Bock aus Jübar gibt ein neues Buch über Traditionen und Bräuche in der Altmark heraus.

Hartmut Bock (links), hier beie einem Vortrag, gibt ein neues Buch zu verschiedenen Bräuchen in der Altmark heraus.

Altmarkkreis (vs) - Die Schriftenreihe der Museen des Altmarkkreises Salzwedel wächst um den Titel „Vergodendeel un Hochtied“. Regionalhistoriker Hartmut Bock hat dafür umfangreiches Quellenmaterial zu Bräuchen und Festen in der Altmark aufbereitet, teilt das Presseteam des Kreises mit. Das Buch soll noch vor Weihnachten in den Buchhandlungen zu haben sein. Eine öffentliche Vorstellung wird es erst im nächsten Jahr geben.