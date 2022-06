Tourismus Am Arendsee: Urlauber sind da, aber es mangelt an Personal in Tourismusbetrieben

Der Tourismus hat sich in der Corona-Pandemie stabilisiert, doch Personalmangel sorgt immer wieder für Sorgenfalten. So zum Beispiel im Integrationsdorf Arendsee. Eine Möglichkeit, die Situation zu entschärfen: Arbeitsbereiche an andere Dienstleister abgeben.