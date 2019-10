Zuerst ging es verbal zur Sache, dann wurde es wegen der Reservierung eines Parkplatzes in Salzwedel handgreiflich.

Salzwedel l Was war geschehen? Mitarbeiter des Ordnungs- amtes Salzwedel stellten bei einem Streifengang am Dienstagmorgen fest, dass ein Anwohner in der Großen Pagenbergstraße einen Parkplatz mit Wassereimern unberechtigt reserviert hat. Aus ihrer Tätigkeit ist den Mitarbeitern des Ordnungsamtes bekannt, dass es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu einem gleichartigen Verstoß gekommen ist. Eine Genehmigung zur Parkplatzreservierung liegt seitens der Stadt nicht vor. Als die Mitarbeiter des Ordnungsamtes den rechtswidrigen Zustand beseitigten, fuhr der betreffende Anwohner mit seinem Pkw vor und es ereignete sich ein verbalen Streit, in dessen Folge es auch zu Tätlichkeiten kam. Es wurde die Polizei gerufen, die Kontrahenten erstatteten gegenseitig Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.