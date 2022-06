Arendseer Ortsteil Leppin feiert 700 Jahre

Blicke in die Geschichte und viel mehr: Wie Alteingesessene und Neubürger sich und ihr Dorf gemeinsam feiern und was ein Neandertaler damit zu tun hat ...

Leppin - Geschichten zum Anfassen gab es am Wochenende in Beneckes Scheune in Leppin. Hier hat Otto Benecke, Ex-Ortsbürgermeister, seit 2015 Familienerbstücke, einen selbstgezimmerten Tresen aus Schlafzimmerschrank und -bett, Gaststättenmobiliar aus Gestien und einen Backofen aus Gagel ein einmaliges Museumskleinod geschaffen. Die war Samstag und Sonntag Anziehungspunkt für viele Besucher der 700-Jahrfeier in Leppin, die am Freitagabend mit Festessen, Modenschau und einer Rede zur Historie eröffnet wurde.