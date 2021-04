Auf der Überholspur: Am Bahnhof in Salzwedel sollen bald ICE-Züge halten, kündigt die Deutsche Bahn an

ICE-Züge halten ab Herbst in der Hansestadt / Bahn organisiert im Juni Informationsveranstaltungen

Salzwedel. Die Deutsche Bahn will den Salzwedeler Bahnhof ausbauen. Er wird um ein Gleis erweitert. Zudem können – zumindest für drei Monate – Fahrgäste in der Hansestadt in Intercity-Expresszüge (ICE) zusteigen.

„In den zurückliegenden Tagen fanden drei digitale Sitzungen der Deutsche Bahn Netz AG statt, in denen unter anderem der Bereich Pretzier als auch der Ausbau des Salzwedeler Bahnhofs thematisiert wurden.“ Das bestätigte am Dienstag eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage der Volksstimme. Die Online-Konferenzen würden dem Dialog mit Gemeinden, Bürgerinitiativen sowie Mitarbeitern und Lieferanten dienen, um über den Planungsstand zu informieren. Denn von 2023 bis 2028 wird an der Strecke gebaut. Danach soll der zweigleisige Ausbau zwischen Stendal und Uelzen, im Volksmund Amerikalinie genannt, abgeschlossen sein. Bereits jetzt steht fest, welche Arbeiten in Salzwedel ausgeführt werden.

„Im Rahmen der ersten Inbetriebnahmestufe des Projekts Ostkorridor Nord ist im Güterbahnhof Salzwedel der Aufbau eines Überholgleises geplant“, blickte die Sprecherin voraus. Ziel sei es, dass mit dem zusätzlichen Gleis für die Hauptphase des Ausbaus der Strecke Uelzen-Stendal zusätzliche Flexibilität gewonnen werden kann. So könnten sich Züge dann zum Beispiel auf den Ausweichschienen überholen. „Diese Maßnahme hat nach Inbetriebnahme keine Auswirkungen auf die Anbindung von Salzwedel an den Nah- und Fernverkehr“, so die Sprecherin.

Zwischen Hamburg und Berlin

Nach aktueller Planung würden die neuen Schienen auf dem Bahngelände und neben den bestehenden Gleisen im westlichen Bereich der Ritzer Brücke bis in Höhe des Lokschuppens an der Straßenüberführung der Bundesstraße 71 gebaut. „Die dafür benötigte Fläche war bereits bei der Reaktivierung der Strecke eingeplant und entsprechend vorgehalten worden“, teilte die Deutsche Bahn mit.

Beginnen sollen diese Arbeiten voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023. Ergänzend zum engen Austausch mit der Stadt werden dann die Anwohner im Vorfeld informiert. Denn: „Im Juni werden wir erste öffentliche Informationsveranstaltungen anbieten, um unter anderem über den aktuellen Planungsstand, die Ergebnisse des Lärmschutzgutachtens für die Strecke und über das Thema Bahnübergänge zu berichten.“

Außerdem wollen die Verantwortlichen mitteilen, dass während der Baumaßnahmen auf der Strecke Hamburg-Berlin die ICE-Züge unter anderem in Salzwedel und in Stendal halten. Das sei in der Zeit vom 11. September bis 11. Dezember 2021 der Fall.

„Um trotz der aktuellen Pandemielage eine umfassende Information der Bürger sicherzustellen, haben wir uns bei den Veranstaltungen für ein niederschwelliges digitales Format entschieden“, erklärte eine Bahn-Mitarbeiterin.

Über die Pläne hatte am Montag auch Pretziers Ortsbürgermeister Herbert Schulze in der Ratssitzung informiert.