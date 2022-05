Auf Perver Friedhof in Salzwedel soll Bestattung in Urnenstelen kommen

Urnenstelen sind in Deutschland zunehmend gefragt. Sie sind pflegeleichter als ein Erdgrab und nicht so unpersönlich wie Urnenwände es oft sind. Auch in Salzwedel soll es sie bald geben. Woran es bislang noch hakte.

Salzwedel - Noch ist die Urnenstele auf dem Perver Friedhof in Salzwedel leer, und die Verschlusssteinplatten tragen keine Namen. Das soll sich jedoch bald ändern. Wenn die Änderung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen ist, können die ersten Urnen in die Kammern hinter den steinernen Platten einziehen. Dort werden dann auch die Namen der Verstorbenen zu lesen sein – wenn es die Angehörigen wünschen.

Verwaltung folgt dem Wunsch von Bürgern

„Die Bürger haben in der Verwaltung nach den Stelen gefragt“, sagt Bürgermeisterin Sabine Blümel im Gespräch mit der Volksstimme. „Wir waren dafür, das zusätzlich anzubieten.“

Im September 2020 war zunächst die um die Bestattung in Urnenstelen erweiterte Friedhofssatzung veröffentlicht worden. Nachdem das Vorhaben vom Stadtrat abgesegnet war, errichtete die Stadt Salzwedel im laufenden Jahr eine erste Stele. Heute sollen zwei weitere angeliefert werden.

Preise stehen jetzt erst fest

Die Preise, zu denen Bürger die Fächer buchen können, standen zunächst noch nicht fest. „Das konnten wir erst kalkulieren, nachdem Herstellungskosten bekannt waren“, erläutert Sabine Blümel. Das ist jetzt der Fall. Das Gebührenverzeichnis der Friedhofsgebührenordnung soll deshalb in Artikel I a um die Bestattung in Urnennischen in Urnenstelen erweitert werden. Am Mittwochabend stimmte der Finanzausschuss diesem Vorhaben zu. Nun muss der Hauptausschuss darüber entscheiden. Die im neuen Entwurf der Gebührenordnung angegebenen Preise von 774 für eine Urneneinzelnische und 1512 Euro für eine Urnenfamiliennische, die Platz für zwei Urnen bietet, gelten laut Friedhofssatzung für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren.

Platz in Urnenstele teurer als Erdgrab

Die Preise für die Fächer in einer Urnenstele liegen damit etwas höher als bei anderen Gräbern. Ein Erdgrab ist für eine Einzelperson mit 695 Euro um 79 Euro günstiger, eine Familiendoppelgrabstätte liegt mit 1363 Euro um 149 Euro unter der Urnennische. Nach Ablauf der Nutzungsdauer können die Urnen innerhalb des Friedhofes an anderer Stelle wieder beigesetzt werden. „Eine Verlängerung gibt es nur für Urnenfamiliennischen, da die Familienmitglieder ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten sterben“, erklärt die Bürgermeisterin. Im Finanzausschuss kündigte sie an, dass der gesamte Bereich um die Urnenstelen noch begrünt werden soll.