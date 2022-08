Bauarbeiten: Vier Wochen Straßensperrung in Salzwedel

Autofahrer müssen in Salzwedel wieder mehr Geduld aufbringen. Aufgrund von Bauarbeiten wird eine Straße ins Zentrum für einen Monat gesperrt.

In Salzwedel kommt es aufgrund von Straßenbauarbeiten zu Sperrungen.

Salzwedel - Autofahrer müssen in Salzwedel teils Umwege in Kauf nehmen. Grund dafür ist die Oberflächensanierung einer Straße und Pflasterarbeiten an Gehwegen.