Informationen zu dem geplanten Windpark Schmölau-Neuekrug gab es jetzt bei einer Veranstaltung in Diesdorf. Die Größe des Projekts hat sich von 41 auf 30 Anlagen reduziert.

Interessen prallen in Diesdorf aufeinander

diesdorf/vs. - Dafür, dass es Anfang Juni bei der ersten Informations-Veranstaltung zu dem Großprojekt im Boneser Dorfgemeinschaftshaus richtig gekracht hatte, lief die zweite Auflage am Mittwochabend in der Diesdorfer Sporthalle recht ruhig ab. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass es keine Tontechnik gab, sodass einige Besucher gar nicht verstehen konnten, was die Initiatoren des Windparks sagten. Gab es eine Annährung zwischen Investor und Anwohnern?