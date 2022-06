Bessere Orientierung für Radfahrer im Altmarkkreis Salzwedel

Das Radwegeleitsystem im Altmarkkreis nimmt Formen an. Die Planungen sind abgeschlossen. Nun geht es an die Umsetzungsphase. Das Thema Radverkehr bekommt zudem mehr Aufmerksamkeit in der Kommunal- politik.

Der Radwegebau und deren Ausschilderung sind Themen, die in der Kommunalpolitik stärker in den Fokus rücken.

Salzwedel - Schilder an 660 Standorten sollen Radlern in der Westaltmark künftig den Weg weisen. Davon sollen Touristen genauso wie Einheimische profitieren. Die Punkte, an denen die Schilder stehen, weisen nicht nur Strecken auf ausgebauten Radwegen aus, sondern beziehen alle für Radler gut befahrbaren und in eine Route integrierbaren Pisten mit ein.