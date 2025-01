BI will Windpark bei Dähre abwählen

Kathrin Stade (von rechts) und Matthias Berger von der Bürgerinitiative gegen den Windpark Dähre nutzten mit Ralf Knapp vom Naturschutzbund die Möglichkeit, während der Gemeinderatssitzung ihre Argumente vorzutragen, die in dem vollbesetzten Saal in Bonese auf breite Zustimmung stießen.

Bonese. - Mehr als 100 Menschen verfolgten am Dienstagabend die Dährer Gemeinderatssitzung im Boneser Dorfgemeinschaftshaus. Von Beginn an lag Spannung in der Luft. Grund war der geplante Windpark Dähre.