Big Bags in Salzwedel auf Anfrage

Salzwedel (ao) - Laubsäcke für den Herbst: Das möchte die SPD-Fraktion in Salzwedel ausprobieren und regt mittels Antrag an, Big Bags (große Säcke) oder Container für das Laub anzuschaffen und an Anwohner auszugeben, wo viel Blattwerk anfällt. Wie soll das eigentlich ablaufen?