Die Toxine von Cyanobakterien sind für Hunde lebensgefährlich. Warum in Arendsee ist ein Hund daran gestorben ist.

Blaualgen: Tödliche Gefahr für Hunde in Gewässern

Trauriger Fall in Arendsee

Baden in stehenden Gewässern kann bei Blaualgenbefall für Hunde lebensgefährlich sein.

Arendsee/Salzwedel. - Bei hohen Wassertemperaturen und wenig Wind können sich in Gewässern Blaualgen genannte Cyanobakterien vermehren. Sie bilden Toxine, die besonders für Hunde gefährlich sind. Auch bei Menschen können sie verschiedene Beschwerden auslösen. In Arendsee ist ein Hund gestorben, nachdem er Wasser aus dem See getrunken hat, das mit Blaualgen kontaminiert war.