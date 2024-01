Leppin/Salzwedel/vs. Den kleinen Klaas Ernst Schulenburg mal live zu sehen, darüber freuten sich Polizeikommissarin Saskia Buczkowski und Polizeikommissar Paul Schmeken aus dem Salzwedeler Polizeirevier sehr.

Der Sohn von Kristina und Michael Schulenburg aus Seehausen/Altmark ließ die Erinnerung an einen besonderen Einsatz aufkommen.

Es war der 17. Dezember des Vorjahres, als bei der Hochschwangeren die Wehen gegen 23 Uhr einsetzten. Ihr Mann machte sich eilig mit ihr per Auto auf den Weg ins Altmark-Klinikum Salzwedel.

Wehen bei schneller Fahrt: Auto aus Osterburg fällt Polizei in Leppin auf

In Leppin sei das „sehr zügige“ Fahrtempo einer Streifenbesatzung aus Osterburg aufgefallen, informieren die Presseverantwortlichen der Salzwedeler Polizei in einer Mitteilung.

Polizeimeisterin Annemarie Niemann und Polizeimeister Friedel Schneider hätten das Auto des Paars gestoppt. Rasch merkten sie den Grund für die flotte Fahrt: Eine erneute Wehe kündigte die baldige Ankunft eines neuen Erdenbürgers an.

Die Osterburger Beamten hätten daraufhin die Verkehrskontrolle abgebrochen, das Blaulicht angeschaltet und seien gemeinsam mit Schulenburgs in Richtung der Kreisstadt gefahren.

Salzwedeler Krankenhaus: Vom Polizeiauto in die Notaufnahme zur Geburt

Per Funk hätten sie sich mit Saskia Buczkowski und Paul Schmeken verständigt, die gerade in Arendsee unterwegs waren. Die beiden hätten die „dringende Fracht“ übernommen.

Dann ging es zur Notaufnahme des Salzwedeler Krankenhauses, wo die Mitarbeiter auf das Eintreffen der werdenden Mutter bereits vorbereitet gewesen seien. Um 2.20 Uhr kam der junge Mann, der die sechsjährige Lina Lotte zur großen Schwester machte, per Kaiserschnitt zur Welt.

Die Eltern sind immer noch dankbar für die Hilfe der Polizeibeamten. Deshalb besuchten sie am Freitag ihre Begleiter in Uniform im Salzwedeler Revier. Die Beamten ihrerseits überreichten ein kleines Geschenk: einen Polizeiteddy, der die Schulenburgs an eine ganz besondere Nacht im Dezember 2023 erinnern wird.