Bürgerpreis des Altmarkkreises Salzwedel und der Volksstimme - Sie können noch bis zum 25. April abstimmen!

Der Bürgerpreis des Altmarkkreis Salzwedel wird 2021 in den drei Kategorien "Alltagshelden", "Lebenswerk" und "Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit" vergeben.

Salzwedel - Seite Mitte März ist klar, welche Westaltmärker in diesem Jahr die Chance haben, den Bürgerpreis des Altmarkkreises Salzwedel, der Volksstimme und der Sparkasse Altmark West zu gewinnen. Zuvor waren in den Volksstimme-Redaktionen Salzwedel, Gardelegen und Klötze zahlreiche Vorschläge eingegangen, die zeigen, wie vielfältig das ehrenamtliche Engagement im Altmarkkreis ist.

Jetzt wird abgestimmt!

Wer soll nun den Preis entgegennehmen? Das liegt in Ihrer Hand, liebe Leserinnen und Leser. Geehrt werden wieder die „Alltagshelden“, also jene, die sich täglich für das Wohl ihrer Mitbürger einsetzen. Erneut ist auch die Kategorie „Lebenswerk“, für Menschen, die sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich einbringen, dabei. Neu ist in diesem Jahr die Kategorie „Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit“, in der Altmärker genannt werden, die sich neben ihrem Alltag für die Nachwuchsförderung stark machen.

Für jede Kategorie haben Sie eine Stimme. Klicken sie einfach auf das Bild ihres Favoriten. Die Abstimmung läuft ab sofort und bis Montag, den 25. April (23.59 Uhr).

Die Kandidaten in der Kurzvorstellung

Alltagshelden

Jacob Blödow aus Kuhfelde wird geehrt für seinen Einsatz für den Bürgermeisterhof in Salzwedel. Eine Gruppe von privaten Denkmalschützern hat das historische Gebäude gekauft und einen Verein gegründet, der es für eine gemeinschaftliche Nutzung wiederaufleben lassen will.

André Dörk aus Klötze hat mit seinem Engagement die Sparte Fußball des VfB Klötze auch in schwierigen Zeiten am Leben erhalten. Er ist seit 14 Jahren Vorstandsmitglied, hat den Durchblick im bürokratischen Dschungel und packt auch ganz handfest mit zu.

Bernd Granzow aus Klötze sorgt mit drei weiteren ehrenamtlichen Ortschronisten dafür, dass die Geschichte der Purnitzstadt für die Nachwelt nicht verloren geht. Alte Fotos, Postkarten, Dokumente und anderes Material sichtet oder sortiert er und ordnet es in vielen Stunden seiner Freizeit ein.

Christiane Peters aus Salzwedel kümmert sich seit vielen Jahren liebevoll um gefiederte und vierbeinige Patienten. Sie rettet zum Beispiel Eichhörnchen oder versorgt verletzte Vögel und hat dafür sogar extra die Sachkundeprüfung zur Haltung von Greifvögeln gemacht.

Harald Reich aus Mieste ist ein begeisterter Naturschützer, und dafür legt er auch tatkräftig Hand an. So sorgt er im Drömling mit eigener Technik für befahrbare Wege, initiierte Rettungspunkte, schuf schon zahlreiche Sitzgelegenheiten oder baute Nistkästen im Naturschutzgebiet.

Gaby Stöwesandt aus Mieste packt in ihrer Kirchengemeinde mit an, wann immer das nötig ist, organisiert bei Vakanzen Lesegottesdienste und managt Gemeindefeste, fegt im Winter auch schon mal früh am Morgen den Schnee vor der Kirche und hält den Kontakt zwischen den Generationen.

Ronald (Pit) Krüger & Matthias Goyer aus Arendsee werden stellvertretend für ihr Team geehrt. Die beiden leiten die Männergruppe „Aktiv für Arendsee“, deren 30-köpfiges Team ehrenamtlich schon zahlreiche Spielgeräte und Yoga-Tafeln am Arendsee aufgestellt hat, um den Ort noch attraktiver zu machen.

Lebenswerk

Lothar Heiser aus Böddenstedt engagiert sich seit über 30 Jahren ehrenamtlich in der Verkehrspräventionsarbeit, insbesondere für Kinder und junge Leute. So begleitet er unter anderem Fahrradprüfungen in den Grundschulen und Projekte in Kitas beziehungsweise der Berufsschule.

Rupert Kaiser aus Gardelegen ist als Stadtführer eine Institution. Er kennt die Stadt nicht nur wie seine Westentasche, sondern schlüpft für seine Führungen auch in Rolle und Kostüm von Uralt-Bürgermeister Julius Beck. Als solcher begeistert er die Teilnehmer mit charmanten Anekdoten.

Lothar Mittag aus Vissum ist es zu verdanken, dass sich die Langobardenwerkstatt Zethlingen zu einem musealen Leuchtturm in der Altmark entwickelt hat. Als langjähriges Vorstandsmitglied des Fördervereins machte er die Einrichtung auch zu einem Anziehungspunkt für Familien und Schülergruppen.

Antje Schiel aus Salzwedel steht und coacht seit fast vier Jahrzehnten in erster Reihe in der Wohnsportgemeinschaft Jenny Marx Salzwedel. Sie ist nicht nur Vorsitzende des großen Vereines, sondern Dreh-und Angelpunkt für die jungen und alten Mitglieder – und das fast jeden Tag der Woche.

Bruno Sill aus Salzwedel ist gelernter Schmied und als solcher ein unschätzbares Mitglied im Verein Arbeitskreis Salzwedeler Altstadt. So hat er zum Beispiel nach historischem Vorbild schon Laternen geschmiedet und engagiert sich mit seinen Mitstreitern für denkmalgeschützte Fachwerkhäuser.

Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit

Carmen Gratopp & Hagen Schulze aus Salzwedel sind als Trainerteam eine runde Sache: Die beiden coachen in der Sektion Rhönradturnen im TV Jahn Kinder und Erwachsene mit großer Leidenschaft. Und bei ihnen dreht sich nicht nur das Sportgerät, sondern wirklich alles um die Menschen in ihrem Team.

Anja Baumann aus Jeseritz ist nicht nur selbst begeisterte Feuerwehrfrau, sondern holt auch den Nachwuchs mit ins Boot. Sie gründete vor 13 Jahren zunächst die Kinderfeuerwehr in ihrem Heimatort und ist mittlerweile die Kinderfeuerwehrwartin des gesamten Gardelegener Feuerwehrverbandes.

Daniel Krümmel aus Klötze begeistert als Jugendwart in Neuendorf die jungen Leute für das wichtige Ehrenamt in der Feuerwehr. Seit 18 Jahren sorgt er mit viel Kreativität dafür, dass der Nachwuchs nicht nur Spaß am Retten und Löschen gewinnt, sondern auch bei der Stange bleibt.