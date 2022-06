Burger King will neue Filiale in Salzwedel eröffnen - auch Subway will zurück in die Stadt

Fast-Food-Kette verhandelt über einen Neubau an prominenter Stelle. Subway liebäugelt mit einer Rückkehr in ein großes Einkaufszentrum.

So könnte der Burger-King-Neubau aussehen

Salzwedel - Das goldene M in Salzwedel zieht: Wer den Branchenprimus McDonald’s aufsucht, wird in den seltensten Fällen allein sein. Das Geschäft mit Burgern aus dem Schnellrestaurant funktioniert. Nach Informationen der Volksstimme könnte dem Big-Mac-Produzenten in der Hansestadt aber bald Konkurrenz gegenüberstehen: Und zwar kein geringerer als Burger King. Erste Details sind nun bekannt.