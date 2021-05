Bürgerpreis Altmarkkreis Salzwedel 2021: Das sind die Kandidaten

Der Bürgerpreispokal 2021 wird in drei Kategorien vergeben. In den kommenden Wochen werden die 15 Kandidaten vorgestellt.

Altmarkkreis - gb

Nun stehen sie fest, die Ehrenamtlichen, die in diesem Jahr für den Bürgerpreis des Altmarkkreises Salzwedel, der Volksstimme und der Sparkasse Altmark West nominiert sind (siehe Infokasten). In den vergangenen Wochen waren zahlreiche Vorschläge in den Volksstimme-Redaktionen Salzwedel, Gardelegen und Klötze eingegangen, mit sehr charmanten Begründungen für den Kandidaten der Wahl und mit vielen Komplimenten für das Engagement der Genannten.

Vorstellung der Nominierten

Geehrt werden sollen wieder die „Alltagshelden“, also jene, die sich täglich für das Wohl ihrer Mitbürger einsetzen. Es gibt auch erneut die Kategorie „Lebenswerk“ für Menschen, die sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich einbringen. Neu ist in diesem Jahr die Kategorie „Helden der Pandemie“, denn besonders in den vergangenen Monaten wuchs so mancher im Alltag über sich hinaus, um die Kontaktbeschränkungen für seine Mitbürger erträglicher zu machen.

Wie geht es nun weiter:

Ab Anfang Juni werden alle Kandidaten für den Bürgerpreis in Ihrer Volksstimme vorgestellt. Danach beginnt die Abstimmungsphase, in der wieder online und auf dem Postweg für die Kandidaten der jeweiligen Kategorie votiert werden kann.

Die feierliche Verleihung des Bürgerpokals und die Ehrung aller Vorgeschlagenen in festlichem Rahmen wird dann – so es die Corona-Situation zu dieser Zeit zulässt - am Sonntag, 19. September, im Rahmen des Gardelegener Hansefestes erfolgen.

Das sind die Kandidaten:

Alltagshelden

Katrin Niemeyer, Kirchenrätin in Winterfeld

Olaf Sturm, Kirchenratsmitglied und Organisator in Berge

Uwe Hundt, Gründer Naturerbeverein Vissum

Peter Antoszewski, Behindertenberater in Gardelegen

Tilo Mottschall, Vorsitzender Verein Ipse excitare

Simone Paul, Stadtteilmanagerin in Klötze

Helden der Pandemie

Raik Ohlmeyer, Gründer „Solidarisches Salzwedel“

Die Salzwedeler Tafel für Ihr Mitdenken in der Krise

Heike Krieg, Klötze, als Unterstützerin von Hilfsbedürftigen

Käthe Oehrling als Leiterin des Singekreises Salzwedel

Hartmut Lüderitz, Organisator der Jahrstedter Tafelausgabestelle

Lebenswerk

Christine Meyer, Gustav-Nagel-Forscherin aus Arendsee

Helmut Franke, Leiter der Jägerausbildung, Gardelegen

Wally Schulz, Denkmalbewahrerin aus Gardelegen

Karl-Heinz Friedrichs, Umweltaktivist aus Apenburg