Buswartehallen in Salzwedel repariert

Salzwedel - mas

Noch bis vor wenigen Tagen waren die Buswartehallen in der Einheitsgemeinde Salzwedel in einem für den Fahrgast unzumutbarem Zustand (Volksstimme berichtete). Dabei ging es unter anderem um zerschmissene Fensterscheiben oder um zerstörte, bemalte sowie beklebte Sitzgelegenheiten.

Wie es jetzt von Seiten der Stadt auf Anfrage hieß, seien bereits kurz nach Bekanntwerden der baulichen Zustände Firmen mit der Instandsetzung beauftragt worden. Unter anderem gehe es dabei um die Erneuerung von Seitenwänden an der Bushaltestelle an der Pestalozzi-Schule. Diese sind bereits in den zurückliegenden Tagen angebracht worden. In den kommenden Wochen, so erklärte Stadtsprecher Andreas Köhler, sei die Stadt bemüht, auch weitere Maßnahmen in Auftrag zu geben, um das Stadtbild weiterhin zu verschönern.

Als erste meldete sich eine Anwohnerin der Uelzener Straße in der Salzwedeler Volksstimme-Redaktion, um auf die Missstände an den Salzwedeler Bushaltestellen aufmerksam zu machen. Ihr sei aufgefallen, dass die Wartehalle an der Uelzener Straße sehr in die Jahre gekommen aussehe. Daraufhin probierte sie zunächst, die Personenverkehrsgesellschaft des Altmarkkreises Salzwedel zu informieren. Von Seiten der dortigen Mitarbeiter erfuhr sie jedoch, dass der Zuständigkeitsbereich bei der Hansestadt Salzwedel liege.

In den kommenden Wochen sollen außerdem erneut die Bushaltestellen in den Dörfern in Augenschein genommen werden.