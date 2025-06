Salzwedel - Die Frage, auf welchen Flächen der Einheitsgemeinde Salzwedel in Zukunft Windräder aufgestellt werden dürfen, erhitzt derzeit die Gemüter. Die Stadtverwaltung hat 13 Flächen in einer „Standortmethodik Windenergie“ vorgeschlagen, die seit Oktober 2024 in diversen Ortschaftsräten diskutiert wurde. Im April 2025 kam die Fraktion CDU/Salzwedel Land dann mit einem Alternativvorschlag, der die Windvorranggebiete auf drei Flächen konzentrieren will, einschließlich eines Waldgebietes.

