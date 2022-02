Corona: 41-jähriger Patient im Altmarkkreis Salzwedel gestorben

Salzwedel (vs) - Während die 7-Tage-Inzidenz auf Bundesebene in der vergangenen Tagen rückläufig ist, steigt sie im Altmarkkreis täglich an und hat mit knapp 1559 erneut einen Höchststand erreicht. Zudem ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu verzeichnen. Ein 41-Jähriger starb in Folge einer Corona-Infektion. Ein Covid-Patient wird auf der Intensivstation behandelt.

Das Gesundheitsamt verzeichnete 280 Neuinfektionen. Sie sind in allen Gemeinden aufgetreten. Betroffen sind die Kindertagesstätten Sonnenschein und Krümelkiste in Gardelegen, bei den Schulen die Gymnasien Beetzendorf und Salzwedel sowie eine Betreuungseinrichtung im Bereich der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf. Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage des Kreises.